Российские батутистки заняли два первых места на этапе Кубка мира

Первое место заняла София Аляева, второе - Анжела Бладцева

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Россиянка София Аляева выиграла этап Кубка мира по прыжкам на батуте, ее соотечественница Анжела Бладцева стала серебряным призером турнира. Соревнования прошли в Германии.

В индивидуальных прыжках Аляева набрала 58,08 балла. Бладцева заработала 57,99 балла. Третье место заняла британка Бриони Пэйдж (57,06). В субботу Аляева и Бладцева завоевали бронзовую медаль этапа Кубка мира в синхронных прыжках.

Российские спортсменки принимали участие в турнире в нейтральном статусе.