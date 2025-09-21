В активе российских спортсменов одна золотая, четыре серебряные и шесть бронзовых наград

ТАСС, 21 сентября. Российские спортсмены завоевали одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей на чемпионате мира по борьбе. Соревнования проходили в Загребе.

Чемпионом мира стал борец вольного стиля Заур Угуев (весовая категория до 61 кг). Серебряные медали завоевали борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг), Екатерина Воробьева (до 55 кг), Алина Касабиева (до 65 кг) и борец греко-римского стиля Артур Саргсян (до 97 кг). Бронзовыми призерами стали вольник Заурбек Сидаков (до 74 кг), Елизавета Смирнова (до 50 кг), Ольга Хорошавцева (до 57 кг), Амина Танделова (до 62 кг), борцы греко-римского стиля Даниял Агаев (до 67 кг) и Милад Алирзаев (до 87 кг).

Чемпионат мира проходил с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены выступали под флагом Объединенного мира борьбы.