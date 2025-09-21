Встреча чемпионата Англии по футболу завершилась со счетом 1:1

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Арсенала" со счетом 1:1 сыграли вничью с "Манчестер Сити" в матче пятого тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.

В составе "Манчестер Сити" мяч забил Эрлинг Холанд (9-я минута). У "Арсенала" отличился Габриэл Мартинелли (90+3).

"Арсенал" располагается на 2-й строчке в турнирной таблице чемпионата, у команды 10 очков. Лидирует "Ливерпуль", который одержал пять побед в пяти матчах и набрал 15 очков. "Манчестер Сити" занимает 9-е место, имея в активе 7 очков.

В следующем туре "Арсенал" 28 сентября в гостях сыграет с "Ньюкаслом", "Манчестер Сити" 27 сентября примет "Бёрнли".