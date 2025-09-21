Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга

КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 2:0 одержал победу над "Краснодаром" в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.

Забитыми мячами отметились Максим Глушенков (60-я минута) и Луис Энрике (88).

В прошлом сезоне "Краснодар" впервые стал чемпионом России, а "Зенит", который шесть раз подряд выигрывал РПЛ, занял второе место.

"Зенит" располагается на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата, в активе команды 16 очков. "Краснодар" занимает 1-е место, набрав 19 очков. Краснодарская команда прервала серию из шести матчей без поражений в РПЛ.

В следующем туре "Зенит" дома сыграет с "Оренбургом", "Краснодар" в гостях встретится с "Ростовом". Обе встречи пройдут 27 сентября.