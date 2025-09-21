КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 2:0 одержал победу над "Краснодаром" в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.
Забитыми мячами отметились Максим Глушенков (60-я минута) и Луис Энрике (88).
В прошлом сезоне "Краснодар" впервые стал чемпионом России, а "Зенит", который шесть раз подряд выигрывал РПЛ, занял второе место.
"Зенит" располагается на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата, в активе команды 16 очков. "Краснодар" занимает 1-е место, набрав 19 очков. Краснодарская команда прервала серию из шести матчей без поражений в РПЛ.
В следующем туре "Зенит" дома сыграет с "Оренбургом", "Краснодар" в гостях встретится с "Ростовом". Обе встречи пройдут 27 сентября.
1
"Краснодар"
9
6
1
2
19
20
7
13
2
"Балтика"
9
4
5
0
17
13
5
8
3
"Локомотив"
9
4
5
0
17
20
13
7
4
"Зенит"
9
4
4
1
16
15
7
8
5
ЦСКА
8
4
3
1
15
15
7
8
6
"Спартак"
9
4
3
2
15
14
14
0
7
"Рубин"
9
4
3
2
15
13
14
-1
8
"Динамо" М
9
3
3
3
12
12
10
2
9
"Ахмат"
9
3
3
3
12
11
11
0
10
"Крылья Советов"
9
3
3
3
12
14
16
-2
11
"Ростов"
9
2
3
4
9
8
12
-4
12
"Динамо" Мх
9
2
3
4
9
5
11
-6
13
"Оренбург"
9
1
4
4
7
11
16
-6
14
"Акрон"
9
1
4
4
7
12
14
-2
15
"Пари НН"
9
2
0
7
6
8
17
-9
16
"Сочи"
8
0
1
7
1
4
21
-17