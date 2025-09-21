Крючина переизбрали президентом Международной конфедерации практической стрельбы

Все 74 делегата генассамблеи единогласно поддержали кандидатуру Крючина

ТАСС, 21 сентября. Россиянин Виталий Крючин переизбран на пост президента Международной конфедерации практической стрельбы (IPSC). Об этом сообщает пресс-служба Федерации практической стрельбы России.

Практической стрельбой называется вид спорта, имеющий целью усвоение и выработку приемов, наиболее полно отвечающих различным случаям применения огнестрельного оружия. Основным отличием практической стрельбы от других видов стрелкового спорта является разнообразие упражнений: для каждого упражнения в любом соревновании спортсмен готовится согласно инструкции.

Крючину 62 года. Он является президентом IPSC с 2017 года.