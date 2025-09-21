21 сентября, 21:46
Крючина переизбрали президентом Международной конфедерации практической стрельбы

ТАСС, 21 сентября. Россиянин Виталий Крючин переизбран на пост президента Международной конфедерации практической стрельбы (IPSC). Об этом сообщает пресс-служба Федерации практической стрельбы России.

Все 74 делегата генассамблеи единогласно поддержали кандидатуру Крючина.

Практической стрельбой называется вид спорта, имеющий целью усвоение и выработку приемов, наиболее полно отвечающих различным случаям применения огнестрельного оружия. Основным отличием практической стрельбы от других видов стрелкового спорта является разнообразие упражнений: для каждого упражнения в любом соревновании спортсмен готовится согласно инструкции.

Крючину 62 года. Он является президентом IPSC с 2017 года. 

