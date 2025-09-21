Сезон НХЛ стартует в начале октября

ТАСС, 21 сентября. Предсезонный матч клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" и "Юта" был отложен из-за транспортных проблем. Об этом сообщает пресс-служба "Колорадо".

"Из-за транспортных проблем сегодняшний предсезонный матч между командами "Колорадо" и "Юта" на арене Денверского университета будет отложен", - сообщила пресс-служба клуба.

Первый матч регулярного чемпионата НХЛ "Колорадо" проведет с "Лос-Анджелесом" в ночь на 8 октября по московскому времени. "Юта" свою первую встречу проведет с "Колорадо" в ночь на 10 октября.