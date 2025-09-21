На награду претендуют 30 футболистов

ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Церемония вручения награды лучшему футболисту мира по итогам сезона-2024/25 по версии французского журнала France Football "Золотой мяч" пройдет в понедельник в театре Шатле в Париже. Начало торжественной церемонии запланировано на 21:00 мск.

Во второй раз "Золотой мяч" будут вручать совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА). С 2016 года вручаются две награды лучшему игроку мира - по версии издания и по версии ФИФА, приз от ФИФА также вручался с 1991 по 2009 год. В прошлом году "Золотой мяч" получил испанский полузащитник английского "Манчестер Сити" Родри.

"Золотой мяч" вручается лучшему игроку и лучшей футболистке на основании индивидуальных выступлений, командных достижений и честной игры. Жюри состоит из профильных журналистов из топ-100 стран в последнем на момент публикации рейтинге ФИФА среди мужчин и топ-50 стран у женщин. Каждый член жюри выбирает по 10 футболистов из 30 номинантов, игроков расставляют в порядке убывания по очкам. В случае равенства очков у нескольких претендентов побеждает тот, у кого больше первых мест.

В итоговый список претендентов на мужской приз вошли англичанин Джуд Беллингем, француз Килиан Мбаппе, бразилец Винисиус Жуниор (все - "Реал", Испания), французы Усман Дембеле и Дезире Дуэ, марокканец Ашраф Хакими, грузин Хвича Кварацхелия, португальцы Нуну Мендеш, Витинья и Жоау Невеш, испанец Фабиан Руис (все - "Пари Сен-Жермен", Франция), англичанин Гарри Кейн, француз Майкл Олисе (оба - "Бавария", Германия), поляк Роберт Левандовский, испанцы Педри и Ламин Ямаль, бразилец Рафинья (все - "Барселона", Испания), немец Флориан Вирц, аргентинец Алексис Мак Аллистер, египтянин Мохаммед Салах, нидерландец Вирджил ван Дейк (все - "Ливерпуль", Англия), нидерландец Дензел Дюмфрис, аргентинец Лаутаро Мартинес (оба - "Интер", Италия), гвинеец Серу Гирасси ("Боруссия" (Дортмунд), Германия), швед Виктор Дьёкереш, англичанин Деклан Райс (оба - "Арсенал", Англия), англичанин Коул Палмер ("Челси", Англия), норвежец Эрлинг Холанд, итальянец Джанлуиджи Доннарумма (оба - "Манчестер Сити", Англия), шотландец Скотт Мактоминей ("Наполи", Италия).

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин считает фаворитами Дембеле и Кварацхелию. "Мне кажется, что точно это будет игрок ПСЖ, потому что клуб все выиграл в прошлом сезоне. Дембеле, есть Кварацхелия, они заслуживают победы, внесли большой вклад в результаты клуба". В прошлом сезоне ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов, выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Другие номинации

С 2018 года организаторы вручают награды в других номинациях. С тех пор на "Золотой мяч" претендуют футболистки. В прошлом году награду получила испанка Айтана Бонмати из "Барселоны", она и Алексия Путельяс завоевали по две награды. В этот раз Бонмати и Путельяс также претендуют на приз.

Лучший голкипер получит приз, названный в честь бывшего вратаря московского "Динамо" и сборной СССР Льва Яшина - единственного голкипера, получавшего "Золотой мяч". В прошлом году во второй раз приз получил аргентинец Эмилиано Мартинес из английской "Астон Виллы", он номинирован на победу и в этом году вместе с Доннаруммой, бразильцем Алиссоном ("Ливерпуль", Англия), марокканцем Яссином Буну ("Аль-Хиляль", Саудовская Аравия), французом Люка Шевалье (ПСЖ, Франция), бельгийцем Тибо Куртуа ("Реал", Испания), словенцем Яном Облаком ("Атлетико", Испания), испанцем Давидом Райей ("Арсенал", Англия), бельгийцем Матцем Селсом ("Ноттингем Форест", Англия) и швейцарцем Янном Зоммером ("Интер", Италия). В этом году впервые наградят вратарей в женском футболе.

Также определятся обладатели трофея Раймона Копа (лучшему игроку и футболистке до 21 года), приза Йохана Кройффа (лучшему тренеру в мужском и женском футболе), наградят лучшие клубы в мужском и женском футболе, назовут лучшего бомбардира сезона и лауреата трофея Сократеса, который получает игрок за внефутбольную деятельность.

"Золотой мяч" был учрежден бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского "Блэкпула" Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на "Золотой мяч" могли претендовать только европейские футболисты, с 1995 года приз стал вручаться игрокам любой национальности, единственное условие - футболист должен выступать за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. Из советских футболистов "Золотой мяч" выигрывали Лев Яшин, Олег Блохин и Игорь Беланов.