Теперь спортсменка будет представлять команду ОАЭ

ТАСС, 22 сентября. Бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо в составе сборной Украины Елизавета Литвиненко сменила спортивное гражданство. Об этом сообщило агентство "РБК-Украина".

Теперь спортсменка будет представлять команду ОАЭ. Причиной для такого решения, как отмечает источник, могла стать позиция Федерации дзюдо Украины, которая бойкотирует международные турниры.

В 2025 году Федерация дзюдо Украины не отправила официальную делегацию на чемпионат мира из-за решения Международной федерации дзюдо (IJF) допустить белорусских спортсменов до соревнований с государственной символикой. В 2023 году украинцы бойкотировали мировое первенство из-за решения IJF допустить до турниров атлетов из России и Белоруссии. В 2024 году украинцы не завоевали ни одной медали на чемпионате мира.

Литвиненко 21 год. В 2022 году она стала бронзовым призером чемпионата мира в весовой категории до 78 кг. На Олимпиаде 2024 года в Париже спортсменка проиграла в утешительном финале за третье место.