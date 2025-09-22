В соревнованиях приняли участие представители 35 стран

ШАНХАЙ, 22 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Спортсмены из РФ завоевали 15 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей на 12-х международных соревнованиях по ушу в Шанхае. Россияне, выступившие под национальным флагом и в национальной форме, впервые приняли участие в этом турнире, рассказал ТАСС старший тренер спортивной сборной команды России по ушу Михаил Кожемякин.

В соревнованиях приняли участие около 1 тыс. спортсменов из 35 стран.

"Такие соревнования играют огромное значение для межкультурных обменов, примечательно, что мы приняли участие в них именно в годы культуры России и Китая, как известно, ушу не только часть великой китайской культуры, но и вид спорта, который активно развивается на всех континентах, - сказал Кожемякин. - Наши спортсмены завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали, это непосредственно заслуга главного тренера сборной команды Куприяновой Татьяны Викторовны".

Михаил Кожемякин также напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее дал высокую оценку отечественной школе ушу, отметив, что страна по праву гордится своими прославленными мастерами. "На церемонии открытия соревнований президент Федерации ушу России Глеб Николаевич Музруков находился в числе почетных гостей, он был там единственным руководителем иностранной делегации", - отметил Кожемякин.