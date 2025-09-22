В новые пулы допинг-тестирования включены 11 российских фехтовальщиков

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) включило в новые пулы допинг-тестирования 11 отечественных фехтовальщиков, в том числе двукратных олимпийских чемпионок Софью Великую и Яну Егорян. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Помимо Великой и Егорян, в национальный регистрируемый пул допинг-тестирования также вошли Кирилл Бородачев и Айзанат Муртазаева, в расширенный пул тестирования - Антон Бородачев, Кристина Ясинская, Яна Бекмурзова, Хабимана Милен Бавуге, Камиль Ибрагимов, Артем Саркисян и Адэлина Бикбулатова.

В предыдущих пулах допинг-тестирования, опубликованных РУСАДА в мае 2025 года, находились пять представителей фехтования, внесенных в расширенный пул тестирования.

Спортсмены, включенные в пулы допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства. Спортсмены, включенные в регистрируемый пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать также местонахождение в определенный часовой промежуток времени.