Конгресс FIL ранее принял решение продлить отстранение российских спортсменов от турниров под эгидой организации и лишить россиян возможности отбираться на Олимпийские игры

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) продолжает вести разбирательство по иску Федерации санного спорта России (ФССР) на отказ Международной федерации санного спорта (FIL) дать возможность российским спортсменам претендовать на нейтральный статус, который бы позволил участвовать в отборе на Олимпиаду-2026. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

18 июня конгресс FIL большинством голосов принял решение продлить отстранение российских спортсменов от турниров под эгидой FIL и лишить россиян возможности отбираться на Олимпийские игры в Италии. Также конгресс решил не уполномочивать исполком FIL разрабатывать программу AIN для нейтральных российских спортсменов. 14 июля президент ФССР Наталия Гарт заявила ТАСС, что федерация приняла решение в судебном порядке отстаивать права своих саночников.

"CAS подтверждает получение апелляции Федерации санного спорта России против Международной федерации санного спорта, поданной 15 июля 2025 года в отношении нейтрального статуса следующих спортсменов: Александра Горбацевича, Софии Мазур, Андрея Богданова, Юрия Прохорова, Екатерины Фоминой и Полины Григорьевой, - говорится в заявлении пресс-службы суда. - Разбирательство продолжается, и слушание еще не назначено".

Российские саночники были лишены возможности выступать на международных стартах на протяжении трех последних сезонов.

Первый этап Кубка мира по санному спорту пройдет с 5 по 7 декабря в австрийском Иглсе. В конце октября - начале ноября саночники получат возможность опробовать построенную в Кортина-д'Ампеццо олимпийскую санно-бобслейную трассу.