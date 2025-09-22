Василию Карташову было 52 года

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Игрок "Люблино" Василий Карташов умер во время матча Ночной хоккейной лиги против команды "Белые медведи ЕР". Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Инцидент произошел во время игры регионального этапа в дивизионе "Лига надежды".

"С момента обращения к медицинским работникам хоккеисту оказывали помощь врачи дежурной бригады скорой помощи, а также специализированной реанимационной бригады. Но, к сожалению, спасти игрока не удалось. Ночная хоккейная лига выражает глубокие соболезнования родным и близким Василия Карташова. Скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

Карташову было 52 года. Он выступал за "Люблино" с 2016 года.