Митрофанов: исполком УЕФА не обсуждал возвращение России на международную арену

Генсек РФС сообщил, что централизованного голосования не было

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обсуждал на исполкоме возвращение российских команд на турниры. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Ранее портал Sport24 сообщил, что на последнем исполкоме УЕФА в Тиране 11 сентября обсуждался вопрос допуска России к турнирам. По словам руководителя департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилла Терешина, Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан, Азербайджан выступили за полноценное возвращение России, Швеция, Финляндия и Норвегия - за смягчение текущих ограничений для женских и молодежных команд, Испания, Португалия, Италия, Чехия, Швейцария, Словакия, Словения готовы обсуждать вариант при согласии самого УЕФА.

"На исполкоме УЕФА ничего не было, - сказал собеседник агентства. - УЕФА в рамках нашего с ними диалога этот вопрос постоянно рассматривает и обсуждает. Но какого-то формализованного голосования пока нет. Тем не менее мы видим, что все большее количество стран в рамках коммуникации позитивно относятся к возвращению России на международную арену. Очень важно, чтобы и различные ограничители, скажем так, больше политические, тоже были сняты. И мы не столкнулись бы с невозможностью реализовать это решение".

"Президент УЕФА [Александер Чеферин] говорил, что он находится под очень серьезным давлением - именно политическим, - продолжил собеседник агентства. - Многие федерации находятся исключительно под таким давлением. Поэтому думаю, что постепенно совместная работа, которую ведет РФС и Министерство спорта РФ, приведет к тому, что наши клубы и сборная будут возвращены на международную арену".

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине с февраля 2022 года.