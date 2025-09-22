Кураньи уверен, что футболист "Динамо" Тюкавин вернется на прежний уровень после травмы

Форвард пропустил шесть месяцев из-за травмы крестообразной связки

ТАСС, 22 сентября. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин благодаря своим качествам сумеет вернуться на прежний уровень, на котором находился до получения травмы. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший форвард бело-голубых и сборной Германии Кевин Кураньи.

17 сентября Тюкавин забил гол в кубковом матче против "Сочи" (4:0). Нападающий впервые с марта вышел в стартовом составе после травмы крестообразной связки.

"Это один из самых больших российских талантов, - сказал Кураньи. - Всегда тяжело возвращаться после травмы, но у него есть все качества топового игрока, которые помогут ему это сделать".

Для Тюкавина это второй матч после травмы. Впервые он появился на поле 13 сентября в игре чемпионата России с московским "Спартаком" (2:2), выйдя на замену по ходу второго тайма и не отметившись результативными действиями.