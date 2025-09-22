Спортсменка трижды нарушила порядок предоставления информации о своем местонахождении в течение 12-месячного периода

ТАСС, 22 сентября. Двукратный призер Олимпийских игр по санному спорту австрийка Мадлен Эгле дисквалифицирована на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Спортсменка трижды нарушила порядок предоставления информации о своем местонахождении в течение 12-месячного периода. Срок ее дисквалификации завершится 31 октября 2026 года. Таким образом, Эгле пропустит Олимпийские игры 2026 года в Италии.

Эгле 27 лет. Она является серебряным (2022) и бронзовым (2018) призером Олимпийских игр в эстафете. Также на ее счету золотая медаль чемпионата мира (2021), завоеванная по итогам эстафетной гонки.