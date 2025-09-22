Оба хоккеиста были дисквалифицированы на один матч

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игрок челябинского "Трактора" Федор Крощинский был дисквалифицирован на один матч Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в том числе и потому, что был инициатором драки с Никитой Холодилиным из московского "Спартака". Об этом ТАСС рассказал председатель спортивно-дисциплинарного комитета (СДК) КХЛ Валерий Каменский.

В воскресном матче в Челябинске, который завершился победой "Спартака" со счетом 5:3, Крощинский и Холодилин получили по 5 минут штрафа за драку, хоккеист "Трактора" был наказан и как зачинщик. Форвард "Спартака" был удален до конца игры за удар коленом. По решению СДК оба игрока дисквалифицированы на один матч (Холодилин за удар соперника коленом) и подвергнуты денежному штрафу.

"Крощинский был дисквалифицирован как инициатор драки. Кроме того, мы учитывали и его историю, связанную с предыдущими подобными наказаниями в матчах", - сказал Каменский.

В январе этого года Крощинский, выступая за нижнекамский "Нефтехимик", получил пятиминутный штраф за драку в матче с минским "Динамо".