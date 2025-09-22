Ранее спортивный директор МОК Пьер Дюкрей сообщил, что FIS может рассмотреть вопрос участия россиян в международных турнирах

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассмотрит вопрос участия российских спортсменов в Олимпиаде 24 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIS.

Ранее спортивный директор Международного олимпийского комитета Пьер Дюкрей сообщил, что FIS может рассмотреть вопрос участия россиян в международных турнирах.

"Совет FIS соберется позднее на этой неделе, в среду днем, и обсудит этот вопрос более подробно. К этому времени FIS сделает заявление по этому вопросу", - сообщили в FIS.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований FIS с марта 2022 года, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. При этом ее президент Йохан Элиаш ранее неоднократно заявлял о необходимости допуска спортсменов обеих стран до Олимпиады 2026 года.