Нынешнее соглашение тренера с клубом рассчитано до конца сезона-2025/26

ТАСС, 22 сентября. Главный тренер хоккейного клуба "Адмирал" Леонид Тамбиев не получал предложений возглавить другую команду. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Нынешнее соглашение тренера с владивостокским клубом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассчитано до конца сезона-2025/26.

"Все знали, что у меня контракт с "Адмиралом" на два года. Никто напрямую не предлагал бросить команду и возглавить другую", - сказал Тамбиев.

Тамбиеву 54 года, он возглавил "Адмирал" в 2021 году. В прошлом сезоне команда из Владивостока заняла 8-е место в таблице Восточной конференции КХЛ и уступила в первом раунде плей-офф челябинскому "Трактору" (2-4). В текущем регулярном чемпионате "Адмирал" идет на 6-м месте в конференции, набрав 8 очков после 6 игр.