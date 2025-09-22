Под председательством Чернышенко состоялось третье заседание правительственной комиссии по реализации комплексной государственной программы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Уровень исполнения государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" составляет более 99%. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.

Под председательством Чернышенко состоялось третье заседание правительственной комиссии по реализации комплексной государственной программы. В нем приняли участие министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, представители заинтересованных министерств, а также Федерального медико-биологического агентства России и представители всех субъектов РФ.

"Мониторинг реализации госпрограмм регулярно рассматривается на оперативных совещаниях у председателя правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина. На сегодняшний день уровень исполнения госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" составляет более 99%. В ней консолидированы все источники, включая региональные, федеральные бюджеты и частные инвестиции. Отмечу, это инвестиции в здоровье нашей страны. Для оценки эффективности деятельности руководителей региональных органов исполнительной власти в сфере физкультуры и спорта Минспорта готовится соответствующий рейтинг", - сказал Чернышенко.

Ключевые критерии рейтинга - уровень удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий физической культурой и спортом; доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, уровень обеспеченности спортивными объектами, создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, выполнение поручений президента РФ, эффективность работы с цифровыми сервисами (Госуслуги и ГИС "Спорт"), своевременное создание объектов спорта и другие. В 2024 году лидерами рейтинга стали Липецкая, Волгоградская, Самарская и Сахалинская области, Хабаровский край. Также на заседании были заслушаны доклады представителей Костромской области и Забайкальского края. Вопросы задержек строительства спортивных объектов поднимались ранее Общероссийским народным фронтом на совещании у президента России Владимира Путина.

Дегтярев сообщил, что в 2025 году в рамках федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта" запланирован ввод 36 объектов капитального строительства, из них 31 перенесен с прошлого года. Дополнительно предоставлены субсидии на создание некапитальных объектов в объеме 7,4 млрд рублей. По его словам, в рамках проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" реализуются государственно-частные партнерства, всего запланировано введение 29 объектов.

"В 71 регионе мы фиксируем устойчивый рост расходов регионов на массовый спорт, включая закупку оборудования, содержание объектов, проведение мероприятий и оплату труда специалистов. Эти направления дают видимый результат, в то время как капитальное строительство и ремонт - эффект более отложенный, но стратегически важный", - сказал Дегтярев.