В "Ростове" назвали новый лимит на легионеров прекрасной идеей

Ранее министр спорта РФ объявил, что к 2028 году на смену текущему лимиту "13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле" придет новый - "10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле"

ТАСС, 22 сентября. Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин поддержал предложение министра спорта РФ Михаила Дегтярева ужесточить лимит на легионеров в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом Рыскин заявил изданию "Спорт-Экспресс".

"Он как министр должен ратовать за то, чтобы было больше российских футболистов. По-моему, прекрасная идея. Реализация просто должна быть соответствующая", - сказал Рыскин.

"Ростов" идет на 11-м месте в РПЛ, набрав 9 очков после 9 туров. В заявке команды числятся шесть легионеров.