На турнире в Загребе россияне завоевали 11 наград

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Итоги выступления российских борцов на чемпионате мира в Загребе должны подводиться коллегиально - с членами исполкома Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), вице-президентами организации и тренерами, в этом вопросе важна объективность. Об этом ТАСС сообщил глава федерации Михаил Мамиашвили.

На чемпионате мира в Загребе россияне завоевали 11 наград. У мужской сборной по вольной борьбе - золото, серебро и бронза, у женщин - два серебра и три бронзы. На счету сборной по греко-римской борьбе серебро и две бронзы.

"Детально итоги подводить рано - в ближайшие дни соберемся с вице-президентами, исполкомом, пригласим тренеров сборной. Чтобы давать оценку результата нашей команды, нужно быть погруженным в то, что происходит, или хотя бы быть объективным, - рассказал Мамиашвили. - Была ситуация в 2017 году, когда золотых медалей вообще не привезли. Мы тогда достаточно принципиально и профессионально проанализировали ситуацию, сделали выводы, расставили правильные акценты. И наша команда снова заняла те позиции, что должна была занимать. Конечно, есть проблемы, и их надо решать. Только дилетанты могут самопиариться на этой ситуации, делать популистсткие заявления, на которые я даже время тратить не хочу - нам есть чем заниматься".

"В сложных условиях выступали, и в каждой специализации своя история. Ярким акцентом чемпионата для нас стало выступление наших девушек, показали настрой, одерживали победы над лидерами - японскими спортсменками. Не хочу сглазить, но важно в первую очередь, что они поняли, что могут побеждать. Есть системная работа, в том числе главного тренера Расула Баталова, а также нашего прославленного олимпийского чемпиона Сайпуллы Абсаидова".

Вольники задачу выполнили

Мамиашвили напомнил, что на Олимпиаде в Париже россияне не выступали: "Что касается вольной борьбы у мужчин, то уровень конкуренции был, мягко говоря, очень серьезен. И мы выступали в Загребе после Олимпиады, на которой мы, к сожалению, не боролись. Но тем не менее они свою задачу выполнили, добыли золотую медаль - чемпионом стал Заур Угуев, бронзу завоевал Заурбек Сидаков, которому пробиться в финал не позволил удар в голову в полуфинале, серебро - Аманула Гаджимагомедов. Молодым борцам чемпионат дал бесценный опыт, и я убежден, что и даже в психологическом плане они теперь совершенно по-другому будут подходить к тренировочному процессу. Речь прежде всего об акцентах, я не говорю, что они плохо тренировались. У команды новый главный тренер - Денис Царгуш пришел на свой пост полтора-два месяца назад. Тем не менее ребята ему верят, он достаточно амбициозный, профессиональный парень. При общей поддержке сборной команды и лично главного тренера, я убежден, мы будем достаточно конкурентны".

Команда по греко-римской борьбе завоевала одну серебряную и две бронзовые награды. "Конечно, этого недостаточно, - считает президент ФСБР. - Но команда выступала без двух лидеров - Эмина Сефершаева и Садыка Лалаева. Лалаев не получил визу, Сефершаев был вынужден покинуть Хорватию, избежав депортации благодаря вмешательству посольства России, нашего консула, по хорошему радикальной позиции и поддержке Объединенного мира борьбы. Все это время в нашу проблему был полностью погружен наш министр спорта Михаил Дегтярев, который постоянно был с нами на связи и оказывал помощь. Все происходящее в совокупности оказывало дополнительное давление на ребят, на тренеров. Я уже молчу о том, как вылетала наша команда, раз за разом меняя билеты, или о том, сколько их держали в аэропорту после прилета. Такие вещи спортивного азарта не добавляют".