Стоимость бренда "Реал" в 2025 году достигла €1,92 млрд

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Реал" стал самым дорогим футбольным брендом мира по версии консалтинговой компании Brand Finance.

По данным Brand Finance на 14 августа, стоимость бренда "Реал" в 2025 году достигла €1,92 млрд. Вторым самым дорогим брендом среди футбольных клубов была признана испанская "Барселона", цена которой достигла €1,7 млрд.

Brand Finance - ведущая независимая консалтинговая компания в области оценки и стратегии в области брендинга с офисами более чем в 20 странах.