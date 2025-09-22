Команда сыграет в октябре против сборных Ирана и Боливии

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вошел в расширенный состав сборной России на октябрьские товарищеские матчи. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Всего в расширенный состав вошли 42 игрока: вратари - Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен", Франция), Александр Максименко ("Спартак"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Денис Адамов ("Зенит"), Евгений Ставер ("Рубин"), Максим Бориско ("Балтика"); защитники - Юрий Горшков, Арсен Адамов (оба - "Зенит"), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба - "Ростов"), Максим Осипенко ("Динамо"), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все - ЦСКА), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба - "Локомотив"), Валентин Пальцев ("Краснодар"), Руслан Литвинов ("Спартак"), Владислав Саусь, Мингиян Бевеев (оба - "Балтика"); полузащитники - Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (все - "Динамо"), Александр Черников, Никита Кривцов (оба - "Краснодар"), Наиль Умяров ( "Спартак"), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев, Зелимхан Бакаев (все - "Локомотив"), Константин Кучаев ("Ростов"), Алексей Миранчук ("Атланта", США), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба - "Зенит"), Лечи Садулаев ("Ахмат"), Арсен Захарян ("Реал Сосьедад", Испания); нападающие - Иван Сергеев ("Динамо"), Дмитрий Воробьев ("Локомотив"), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Александр Соболев ("Зенит").

Захаряну 22 года, он не играл за сборную России с марта 2024 года, тогда он вышел на поле в товарищеском матче с командой Сербии (4:0) и отметился одной голевой передачей. В марте 2025 года он получил рецидив травмы четырехглавой мышцы, из-за чего пропустил концовку прошлого сезона. Также этим летом игрок не поехал с клубом на предсезонное турне в Японии из-за восстановления после вируса. По этой же причине Захарян пропустил начало сезона. В текущем сезоне полузащитник провел два матча за "Реал Сосьедад".

10 октября сборная России в Волгограде сыграет с командой Ирана, 14 октября в Москве встретится с командой Боливии.