В "Сириусе" появятся школа тренеров и молодежная команда, а обучение и повышение квалификации специалистов будет вестись с помощью методик, разработанных в ФХР

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) и образовательный центр "Сириус" достигли договоренности о расширении и углублении сотрудничества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФХР.

Новое соглашение было подписано на территории образовательного центра трехкратным олимпийским чемпионом, 10-кратным чемпионом мира, президентом ФХР Владиславом Третьяком и председателем совета федеральной территории "Сириус", руководителем образовательного фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой.

В соглашении прописаны новые направления взаимодействия в сфере подготовки хоккейного резерва. Так, в "Сириусе" начнет работать школа тренеров, а обучение и повышение квалификации специалистов будет вестись с помощью методик, разработанных в ФХР. Также запланированы более объемные и разнообразные научные исследования в области спорта - с апробацией полученных результатов и их интеграцией в процесс подготовки спортсменов. В ближайшей перспективе "Сириус" выстроит триединую вертикаль "наука, образование, спорт", у центра появится собственная молодежная команда.

"Наша совместная программа уже прошла восемь полных годовых циклов. Летом начался девятый. Новое соглашение подтверждает, что работа на благо отечественного хоккея будет продолжаться и далее. Обучение хоккейному мастерству проводится круглогодично, без перерывов, и шанс попасть в программу есть у подростков из всех регионов России. Теперь эти процессы будут еще более масштабными - обучение тренеров, привлечение самых талантливых ученых-исследователей и многие другие аспекты", - приводит пресс-служба ФХР слова Третьяка.

Стратегическая ценность проекта ФХР и "Сириуса" в том, что он является полноценной альтернативой отъезду юных хоккеистов за рубеж, отметил Третьяк.

"Потому что условия для развития хоккейного мастерства намного лучше именно в России. И я рад, что у нас есть и желание, и возможности продолжать работу по созданию таких условий. Главное - дать подростку шанс стать классным игроком или даже звездой, а также гармонично развитой личностью. Программа предоставляет такие возможности: стать лучше, совершенствовать свои сильные навыки и подтянуть способности из "зоны роста", познать себя и отшлифовать все аспекты хоккейного мастерства. У спортсмена, прошедшего сбор, гораздо меньше слабых сторон. Появляется шанс реализовать себя в профессиональном хоккее либо в смежных областях, реальные перспективы строительства успешной карьеры", - сказал глава ФХР.