ТАСС, 22 сентября. Футболисты испанского "Реала" снова пропустят церемонию вручения "Золотого мяча". Об этом сообщил портал The Athletic.

Пресс-служба "Реала" до сих пор никак не упомянула предстоящую церемонию награждения на своих официальных ресурсах. Ранее в интернет попали результаты голосования по "Золотому мячу". Журналист Пабло Жиральт поделился его итогами, согласно которым лучшим игроком мира сезона-2024/25 будет признан футболист испанской "Барселоны" Ламин Ямаль. Второе место достанется полузащитнику французского ПСЖ Усману Дембеле.

На звание лучшего игрока мира номинированы футболисты "Реала" Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе. Тибо Куртуа может быть признан лучшим вратарем года, защитник Дин Хёйсен - лучшим молодым игроком (до 21 года).

В прошлом году игроки "Реала" пропустили церемонию после того, как в клубе узнали, что награда не достанется Винисиусу.

Церемония вручения пройдет в парижском театре Шатле 22 сентября. Начало - 21:00 мск.