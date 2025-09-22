По словам главного тренера, на его позиции в команде есть дефицит

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Включение полузащитника испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна в расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские товарищеские игры обусловлено, среди прочего, дефицитом игроков на его позиции. Об этом заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин, комментарий которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза.

Ранее пресс-служба сборной объявила, что Захарян вошел в расширенный состав сборной России на матчи с командами Боливии и Ирана. Всего в состав вошли 42 человека.

"После такого долгого отсутствия и медицинских проблем Арсен два раза сыграл по 25 минут. Мы показываем, что следим за ним, что он в обойме. Тем более играющий на этой же позиции [Александр] Головин тоже получил травму. Поэтому есть определенный дефицит, недобор. В том числе поэтому обратили внимание и на Захаряна", - сказал Карпин.

Захаряну 22 года, он не играл за сборную России с марта 2024 года, тогда он вышел на поле в товарищеском матче с командой Сербии (4:0) и отметился одной голевой передачей. В марте 2025 года он получил рецидив травмы четырехглавой мышцы, из-за чего пропустил концовку прошлого сезона. Также этим летом игрок не поехал с клубом на предсезонное турне в Японии из-за восстановления после вируса. По этой же причине Захарян пропустил начало сезона. В текущем сезоне полузащитник провел два матча за "Реал Сосьедад".

10 октября сборная России в Волгограде сыграет с командой Ирана, 14 октября в Москве встретится с командой Боливии.