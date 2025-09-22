Вице-премьер пригласил казахстанскую делегацию на международный форум "Россия - спортивная держава", который пройдет в Самарской области с 5 по 7 ноября

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел встречу с министром туризма и спорта Республики Казахстан Ерболом Мырзабосыновым. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Отмечается, что во встрече также приняли участие министр спорта РФ Михаил Дегтярев, заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, специальный представитель министра иностранных дел по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев.

"В текущей геополитической ситуации Казахстан и Россия остаются ближайшими друзьями, истинными союзниками и стратегическими партнерами. Основой наших двусторонних отношений являются товарищеские и глубоко доверительные отношения наших национальных лидеров - президента России Владимира Путина и президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Во время рабочей поездки в Казахстан совместно с премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым мы обсудили вопросы сотрудничества двух государств в различных сферах", - сказал Чернышенко. Вице-премьер пригласил казахстанскую делегацию на международный форум "Россия - спортивная держава", который пройдет в Самарской области с 5 по 7 ноября.

"Казахстанские спортсмены ежегодно принимают участие во многих российских соревнованиях. В сентябре прошли Игры Александра Невского в Санкт-Петербурге. Благодарю казахстанскую сторону за направление команды - очень хорошие результаты. В ближайшее время наши атлеты встретятся в Азербайджане, на Играх стран СНГ. В Уфе в декабре состоится первая зимняя спартакиада стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями. Мы будем рады видеть делегацию Казахстана. Особо хочу поблагодарить коллег из Казахстана за поддержку российских спортсменов на международных площадках, мы чувствуем эту солидарность и ценим ее", - подчеркнул Дегтярев.