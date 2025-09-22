Грузинский футболист стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, а также выиграл Лигу чемпионов

ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Грузинский полузащитник французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия занял 12-е место в голосовании за "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту мира сезона-2024/25 по версии французского журнала France Football. Об этом сообщает пресс-служба награды.

В прошлом сезоне Кварацхелия в составе ПСЖ стал победителем чемпионата Франции и стал обладателем кубка страны. Также грузин выиграл Лигу чемпионов. Всего в сезоне-2024/25 Кварацхелия провел за ПСЖ 32 матча, забил 8 голов и отдал 8 голевых передач. Первую половину сезона он провел в итальянском "Наполи", в 19 матчах забив 5 голов и сделав 3 голевые передачи.

"Золотой мяч" был учрежден бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского "Блэкпула" Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на "Золотой мяч" могли претендовать только европейские футболисты, с 1995 года приз стал вручаться игрокам любой национальности, единственное условие - футболист должен выступать за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. Из советских футболистов "Золотой мяч" выигрывали Лев Яшин, Олег Блохин и Игорь Беланов.