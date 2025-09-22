Стороны обсудили развитие лиги, привлечение молодых российских игроков и посещаемость матчей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с президентом Российской премьер-лиги (РПЛ) Александром Алаевым. Об этом Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале.

"В Минспорте провел рабочую встречу с президентом РПЛ Александром Алаевым, главная тема - развитие лиги и привлечение молодых российских игроков. Обсудили посещаемость матчей, впервые лига вернулась к доковидным показателям. С начала сезона матчи РПЛ собрали более миллиона зрителей - это более 20% прибавки к итогам прошлого года. Клубы активно работают с болельщиками, превращают матчи в семейное событие. Рейтинги трансляций подтверждают интерес: отдельные игры РПЛ превосходят по охвату даже популярные международные события", - написал Дегтярев.

"Важный шаг - впервые РПЛ стала генеральным партнером форума "Россия - спортивная держава", который проводится Минспортом и в этом году пройдет в Самаре. Лига представит там стенд рядом с павильоном Минспорта и презентует стратегию развития на 2026-2030 годы, разработанную совместно с клубами и согласованную с нами и РФС. Впереди нас ждет плодотворное сотрудничество", - добавил министр.

Ранее Дегтярев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил о планах провести встречу с представителями клубов РПЛ и Российского футбольного союза для обсуждения схемы ужесточения лимита на легионеров. Министр заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле". Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.