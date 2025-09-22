Под руководством испанца ПСЖ в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции

ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Испанский наставник французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике признан лучшим тренером сезона по версии журнала France Football. Церемония вручения проходит в парижском театре Шатле.

Под руководством Энрике ПСЖ в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. ПСЖ впервые стал обладателем главного клубного трофея Европы.

Энрике 55 лет. Он является вторым тренером в истории, который дважды смог выиграть в одном сезоне национальный кубок, чемпионат и Лигу чемпионов. Ранее это удавалось сделать только испанцу Хосепу Гвардиоле.

Энрике тренировал сборную Испании, итальянскую "Рому", испанские "Сельту" и "Барселону", с которой дважды выиграл чемпионат Испании, трижды - кубок страны, по разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2015 году специалист был признан тренером года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).