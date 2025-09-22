Встреча завершилась со счетом 1:0

ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Марсель" обыграл "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:0 в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции. Встреча была перенесена с 21 сентября из-за неблагоприятных погодных условий и состоялась во время церемонии вручения "Золотого мяча".

Единственный гол забил защитник "Марселя" Наиф Агуэрд (5-я минута). Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов провел матч в запасе.

"Марсель" впервые за пять лет победил ПСЖ в рамках чемпионата, в предыдущий раз "Марсель" обыгрывал парижан в сентябре 2020 года (1:0). В 2023 году "Марсель" выиграл в Кубке Франции со счетом 2:1.

ПСЖ потерпел первое поражение в текущем сезоне во всех турнирах. Ранее команда обыграла в Суперкубке УЕФА английский "Тоттенхэм", одержала четыре победы в чемпионате и одну в Лиге чемпионов.

"Марсель" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, на счету команды 9 очков. ПСЖ опустился на вторую строчку с 12 очками. Также 12 очков у лидирующего "Монако", "Лиона" (3-е место) и "Страсбура" (4-е место).

В следующем туре "Марсель" 26 сентября сыграет в гостях против "Страсбура", на следующий день ПСЖ примет "Осер".