Футболистка Бонмати в третий раз подряд получила "Золотой мяч"

ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Испанка Айтана Бонмати стала обладательницей "Золотого мяча" - приза лучшей футболистке мира сезона-2024/25 по версии французского журнала France Football. Церемония вручения награды проходит в парижском театре Шатле.

Второй в голосовании стала ее соотечественница Мариона Кальдентей, третьей - англичанка Алессия Руссо.

"Золотой мяч" для женщин вручается с 2018 года, первой обладательницей приза стала норвежка Ада Хегерберг. В 2023 и 2024 годах награду также получила Бонмати.

Бонмати 27 лет, она выступает за "Барселону", с которой шесть раз стала чемпионкой Испании и трижды выиграла Лигу чемпионов. Вместе со сборной Испании она стала чемпионкой мира 2023 года и серебряным призером чемпионата Европы 2025 года.