Второе место в голосовании занял Ламин Ямаль, третье - Витинья

ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Усман Дембеле стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира сезона-2024/25 по версии журнала France Football. Церемония вручения награды состоялась в театре Шатле в Париже.

В прошлом сезоне Дембеле выиграл Лигу чемпионов, вместе с ПСЖ стал чемпионом и обладателем Кубка Франции и был признан лучшим игроком сезона в турнире. Нападающий с 25 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Всего в прошлом сезоне Дембеле провел за ПСЖ 53 матча, забил 35 голов и отдал 16 голевых передач. Награду ему вручал бывший футболист испанской "Барселоны" и ПСЖ, чемпион мира 2002 года, обладатель "Золотого мяча" 2005 года бразилец Роналдиньо.

В 2024 году обладателем "Золотого мяча" стал испанский полузащитник английского "Манчестер Сити" Родри. Рекордсменом по числу наград является аргентинский нападающий Лионель Месси, который удостоился "Золотого мяча" восемь раз. В список номинантов в 2025 году вошли 30 футболистов. Второе место занял нападающий "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль, третье - португальский полузащитник ПСЖ Витинья.

Дембеле 28 лет, он выступает за ПСЖ с 2023 года. Футболист выигрывал с ПСЖ чемпионат и Кубок Франции в 2024 году, а в 2025 году он вместе с командой выиграл Суперкубок УЕФА. Дембеле выступал за германскую "Боруссию" из Дортмунда, французский "Ренн" и испанскую "Барселону", с которой трижды стал чемпионом Испании и дважды - обладателем кубка страны. Вместе со сборной Франции Дембеле стал победителем чемпионата мира 2018 года, который прошел в РФ, и серебряным призером турнира 2022 года в Катаре. С национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2024 года и Лиги наций 2025 года.

"Золотой мяч" учрежден бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано. Впервые награду вручили в 1956 году форварду английского "Блэкпула" Стэнли Мэттьюзу, лауреата определяли футбольные журналисты. Первоначально на "Золотой мяч" могли претендовать только европейские футболисты, с 1995 года приз стал вручаться игрокам любой национальности при условии, что футболист выступает за европейский клуб, а с 2007-го обладателем награды может стать любой игрок. Из советских футболистов "Золотой мяч" выигрывали Олег Блохин, Лев Яшин и Игорь Беланов.

Победители в других номинациях

"Золотой мяч" для футболисток в третий раз подряд получила испанка Айтана Бонмати. Премию Льва Яшина присудили англичанке Ханне Хэмптон и итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Лучшим тренером среди мужских команд оказался испанский наставник ПСЖ Луис Энрике, женских - главный тренер сборной Англии нидерландка Сарина Вигман.

Ямаль получил "Трофей Копа" - награду, которую вручают лучшему молодому игроку мира. Испанец получил приз второй год подряд и стал первым в истории футболистом с этим достижением. Среди женщин приз получила испанка Вики Лопес.

Приз Герда Мюллера - награду лучшему нападающему сезона - получили швед Виктор Дьёкереш и полька Эва Пайор. Лучшими клубами года стали мужской ПСЖ (Франция) и женский "Арсенал" (Англия).