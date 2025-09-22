Во вторник пройдут матчи "Броук Бойз" - "Сокол" и ПСК - "Урал"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Программа четвертого раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России стартует во вторник двумя матчами. В одном из них медиаклуб "Броук Бойз" дома сыграет с саратовским "Соколом", матч пройдет на стадионе "Зоркий" и начнется в 19:30 мск.

"Броук Бойз" выступит в рекордном для себя раунде Кубка России. Ранее московский медиаклуб доходил до второго раунда. С этой стадии стартуют в Кубке России представители Первой лиги, "Сокол" после 11 туров занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата.

За "Броук Бойз" со второго раунда выступает 35-летний нападающий Федор Смолов, он забил в обоих матчах до этого, сравнявшись по голам среди российских футболистов с Андреем Аршавиным (158 голов). Также в прошлой игре против "Леон Сатурна" (2:0) за медиаклуб сыграл 39-летний бразильский нападающий Ари.

В сентябре стало известно, что в отношении Смолова завели уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после драки в московском кафе. Это не помешало сыграть Смолову в матче третьего раунда, после этого он выразил надежду, что ситуация не повлияет на его выступление в Кубке России. Также он считает, что "Броук Бойз" будет тяжеловато дойти до плей-офф, где уже будут выступать команды из Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Главный тренер "Броук Бойз" Дмитрий Кузнецов рассказал ТАСС, что Смолов должен сыграть в матче с "Соколом". "Да, ясно, что будет играть в следующем раунде Кубка России против саратовского "Сокола". Во-первых, это его родина, он там родился, не выпустить его было бы преступлением. Во-вторых, с Федей в нападении у нас более грозная атака, к нам соперники относятся более серьезно, в других позициях у нас появляются свободные зоны", - сказал Кузнецов ТАСС.

В другом матче дня любительский клуб ПСК из станицы Динской дома сыграет с екатеринбургским "Уралом". Встреча начнется в 15:00 мск. Любительскому клубу в этот раз будет тяжело сотворить сенсацию, так как "Урал" занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.

Другие матчи раунда

24 сентября состоятся матчи "СКА-Хабаровск" - "Родина", "Астрахань" - "Черноморец", "Велес" - "Ротор", "Кубань-Холдинг" - "Волга", "Череповец" - "Шинник", "Волгарь" - "Нефтехимик", "Фанком" - "Уфа", "Знамя труда" - "Чайка", "Кристалл-МЭЗТ" - "Торпедо", "Текстильщик" - "Факел". В четверг пройдут игры "Иркутск" - "Челябинск", "Амкал" - "Енисей", "Камаз" - "Спартак" (Кострома), "Волна" - "Арсенал".

Формат Кубка России не изменился с прошлого сезона. В "пути РПЛ" на первом этапе клубы из высшего дивизиона чемпионата России играют в групповом этапе. "Путь регионов" предполагает шесть раундов, в плей-офф "пути регионов" выйдут четыре команды. В этой стадии плей-офф, в отличие от "пути РПЛ", второго шанса нет, после поражения команда покидает турнир.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл "Ростов" (0:0, 4:3 - по пенальти). В активе армейского клуба 9 трофеев. Столько же у московского "Локомотива". Ближайшим преследователем является "Зенит" (5).