Олимпийский чемпион гребец Постригай рассказал, что хочет пересечь на лодке Ла-Манш

Ему предложили сделать это на лодке "Дракон"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2012 года в гребле на байдарке Юрий Постригай пока не намерен завершать спортивную карьеру и готов продлить ее заплывом на лодке "Дракон" через пролив Ла-Манш. Об этом 37-летний спортсмен рассказал ТАСС.

"Я нахожусь в завершающей стадии своей карьеры, но все никак не пойму, когда мне нужно ее завершить, - рассказал Постригай. - На Кубке АААСUP я гонялся в возрасте 35+ и занял четвертое место. До этого в июле на чемпионате России я был шестым в двойке. У меня внутри присутствует постоянно желание заниматься греблей, потому что если ничего не делать, то будешь плохо себя чувствовать, вес начнет расти, настроение плохое появится".

"Мне на Кубке AAACUP предложили переплыть Ла-Манш на лодке "Дракон". Я сначала был немного обескуражен, но на "Драконе" через Ла-Манш - это, конечно, интересно. Тем более что мой друг, который возглавляет федерацию Ленинградской области, как раз и придумал надувные "Драконы", которые можно легко с собой перевозить. Эти лодки легче, чем классические "Драконы", но немного помедленнее. Хотя они устойчивы, и на них легче всего грести", - отметил собеседник ТАСС.

В июле 2023 года Постригай на байдарке совершил двухнедельный переход на байдарке из Санкт-Петербурга в Москву, преодолев около 1 300 км. "Реально ли переплыть Ла-Манш на надувном "Драконе"? Думаю, на столько же, как переплыть из Питера в Москву, что как-то предложила мне Настя Романова. Поэтому можно и в этот раз подумать, только все надо как следует проработать, заручиться поддержкой, в том числе и СМИ. Если все будут настроены добиться одной цели, соберется классная команда, то, наверно, будет круто", - заключил олимпийский чемпион.

Диковинный речной дракон, на котором соревнуются спортсмены, на самом деле является большим пластиковым каноэ, которое украшено головой и хвостом мифического существа. Соревнования традиционно проходят в классах Д-10 и Д-20, в каждой лодке находится по 10 и 20 гребцов соответственно. Еще одной яркой особенностью соревнований является наличие в каждом экипаже барабанщика. Без него не проходит ни одна тренировка команды, а на турнирах экипаж без него просто не допустят к гонке. Еще один важный человек в лодке - рулевой, который следит за поворотами и курсом движения. Допускается уменьшение количества гребцов, в лодке могут быть восемь, а не десять спортсменов с веслами, но барабанщик и рулевой должны присутствовать обязательно.

Первые гонки на лодках "Дракон" начали проводиться более 2 000 лет назад в Южном Китае. Долгое время этот вид спорта оставался традиционно китайским и был распространен только в Азиатском регионе. Но в 1976 году в Гонконге состоялись международные соревнования, в которых приняли участие австралийские, американские и канадские гребцы. Россияне впервые приняли участие в соревнованиях драконистов в 1998 году по приглашению китайской федерации этого вида спорта.