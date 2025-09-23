Токаев выразил благодарность ФИФА за поддержку детско-юношеского футбола

ФИФА помогает в реализации программы FIFA Arena, целью которой является поддержка детского футбола и создание современной спортивной инфраструктуры

АСТАНА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и выразил благодарность организации за поддержку детско-юношеского футбола. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность федерации за содействие в реализации программы FIFA Arena, целью которой является поддержка детского футбола и создание современной спортивной инфраструктуры. Глава государства высказал уверенность в том, что в сотрудничестве с ФИФА Казахстан сможет стать образцом динамичного развития футбола в регионе", - говорится в сообщении.

Джанни Инфантино поблагодарил Токаева за внимание к футболу и подтвердил готовность федерации содействовать в реализации совместных проектов, направленных на повышение уровня национального футбола, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Программа FIFA Arena финансируется средствами ФИФА и реализуется при участии местных государственных и исполнительных органов. В ее рамках до конца 2027 года в Казахстане будет построено около 100 футбольных полей.