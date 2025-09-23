Чесноков рассказал о желании вновь поработать теннисным тренером

Он хотел бы быть наставником перспективного игрока

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков хотел бы поработать с перспективным теннисистом. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Честно говоря, я бы с удовольствием поработал бы с каким-нибудь перспективным игроком или теннисисткой. У меня еще полно энергии, чтобы кого-то взять и сделать из него игрока. Я умею работать. Если будут какие-то предложения, позитивные, реальные, которые могут меня заинтересовать, я с удовольствием. По жизни я был трудягой, я им и остаюсь", - сказал Чесноков.

Чеснокову 59 лет, он является победителем семи турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 1989 года. В 1995 году Чесноков отыграл девять матчболов в полуфинале Кубка Дэвиса в матче против представителя Германии Михаэля Штиха, после чего был награжден орденом Мужества.

В разные годы Чесноков тренировал бывшую первую ракетку мира Марата Сафина, олимпийскую чемпионку в парном разряде Елену Веснину, победительницу Уимблдона 2022 года Елену Рыбакину и других спортсменов.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 24 сентября.