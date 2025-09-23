КДК РФС дисквалифицировал главного тренера "Спартака" Деяна Станковича на месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры 8-го тура РПЛ против московского "Динамо"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) был вынужден применить жесткие санкции в отношении главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ранее КДК РФС дисквалифицировал Станковича на месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры 8-го тура РПЛ против московского "Динамо" (2:2).

"К сожалению, в данном случае тренер являлся по смыслу дисциплинарного регламента рецидивистом, то есть он неоднократно в течение последнего года нарушал требования, - сказал Митрофанов. - Поэтому КДК был вынужден таким образом реагировать. Здесь, к сожалению, мы вынуждены иногда применять такие меры воздействия. Хотелось бы проводить чемпионат и кубок страны без подобных решений".

"Мы взяли честную спортивную борьбу, чтобы каждый игрок и тренер мог бы полноценно принимать участие в соревнованиях. Но, к сожалению, в таких случаях КДК просто вынужден реагировать. Хотелось бы призвать коллег быть менее эмоциональными. К сожалению, если это будет повторяться, кроме как более жестких реакций, у КДК не будет просто никаких вариантов", - добавил собеседник агентства.

В мае Станковича дисквалифицировали на три матча Кубка России по итогам финала "пути регионов" с "Ростовом" (1:2) за оскорбление судей.