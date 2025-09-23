Ранее стало известно, что российские представители командных видов спорта не будут допущены до Олимпиады 2026 года

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) является организацией, от которой не стоит ждать положительных действий в отношении российского спорта. Такое мнение ТАСС высказал участник матча за мировую шахматную корону 2016 года, член Совета Федерации Сергей Карякин.

"От них не стоит ждать что-то хорошее. Лично я как спортсмен не жду от них каких-то подачек. Хочется, чтобы наших спортсмены выступали как можно больше, но я надеюсь, что не будет унижений вроде подписывания писем против своей страны", - сказал Карякин.

19 сентября МОК сообщил о том, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до Олимпиады при соблюдении ряда критериев. Не будут допущены представители командных видов спорта, атлеты и вспомогательный персонал, поддерживающие военные действия и связанные с силовыми структурами, спортсмены, не прошедшие антидопинговую проверку.