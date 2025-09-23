С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров из-за ситуации на Украине

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев надеется, что изоляция российского футбола завершится к 2026 году. Об этом он рассказал журналистам.

"Мы надеемся, что к 2026 году изоляция будет снята. Уже пять-шесть стран за [полноценное возвращение российских команд на международные соревнования], остальные сомневаются. Мне очень приятно, что Российский футбольный союз (РФС) старается сделать все для того, чтобы матчи были настоящими праздниками. При этом хочется еще и качества", - сказал Газзаев.

"Очень большое внимание футболу уделяет президент РФС Александр Валерьевич Дюков и постоянно находится в контакте с УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС). Сейчас надо, чтобы было больше российских игроков. Появляются такие, кто показывает хорошие качества и перспективу", - добавил специалист.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров из-за ситуации на Украине.