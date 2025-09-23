Умер Никола Пилич, которого Новак Джокович назвал своим "теннисным отцом"

Бывшему югославскому теннисисту было 86 лет

ТАСС, 23 сентября. Бывший югославский теннисист Никола Пилич умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщила вещательная компания HRT.

Пилич является победителем US Open 1970 года в парном разряде. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема в одиночном разряде стал выход в финал Roland Garros (1973).

В том же году Пилич стал причиной массового бойкота Уимблдона, поскольку принял решение сыграть на турнире в Монреале вместо участия за сборную на Кубке Дэвиса. После этого федерация страны дисквалифицировала спортсмена на девять месяцев, запретив играть на турнирах Международной федерации тенниса (ITF). Пилич оспорил решение, добившись сокращения отстранения до одного месяца, что позволило ему выступить на Roland Garros. Однако у него не получилось добиться разрешения на участие в Уимблдоне, несмотря на обращение в местный суд. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), которая на тот момент была лишь недавно создана и не имела сегодняшних полномочий, посчитала дисквалификацию югослава нарушением права на труд и выдвинула ультиматум. Согласно ему, если Пилич не будет допущен, то с турнира снимутся все члены организации. Вместе с Пиличем в Уимблдоне не приняли участия 80 спортсменов.

После завершения профессиональной карьеры в 1978 году Пилич стал тренером. Через его академию прошли победитель Уимблдона-1991 немец Михаэль Штих, бывшая 10-я ракетка мира латвиец Эрнест Гулбис и рекордсмен по числу титулов на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде серб Новак Джокович. Позднее спортсмен назвал Пилича своим теннисным отцом, отметив, что он бескорыстно делился с ним знаниями и опытом в области тенниса и жизни.

Пилич является единственным капитаном, который привел три разные сборные к победе в Кубке Дэвиса - в 1988, 1989 и 1993 годах он добился этого с командой Германии, в 2005-м - со сборной Хорватии, в 2010-м - с сербами.