Фигуристы Хавронина и Нарижный пропустят контрольные прокаты

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Фигуристы Ирина Хавронина и Девид Нарижный, выступающие в танцах на льду, не выступят на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил тренер фигуристов Александр Жулин.

Контрольные прокаты пройдут 27-28 сентября.

"Ирина Хавронина и Девид Нарижный в контрольных прокатах участия не примут - из-за операции Девид поздно вошел в сезон, программа еще не вкатана", - рассказал Жулин.

Хаврониной 21 год, Нарижному 25 лет. Они выступают вместе с сезона-2023/24, на двух последних чемпионатах страны они завоевали бронзовые медали. Фигуристы также являются серебряными призерами этапов Гран-при России.