Прокаты состоятся в Санкт-Петербурге 27-28 сентября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Четырехкратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин рискуют пропустить контрольные прокаты сборной России в Санкт-Петербурге из-за экстренной стоматологической операции партнера. Об этом ТАСС сообщил тренер фигуристов Александр Жулин.

Контрольные прокаты пройдут 27-28 сентября.

"Мы с Сашей и Иваном пока на чемоданах, но поездка на прокаты под вопросом - в ночь на воскресенье Ване экстренно прооперировали зуб, киста. Саша пока катается, он восстанавливается. Завтра будем понятно, как он будет себя чувствовать, тогда и примем окончательное решение", - рассказал Жулин.

Степановой 30 лет, Букину 32 года. Они также являются двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы.