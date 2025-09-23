Ракетку Маррея с победного Уимблдона-2013 продали на аукционе за $73 тыс.

В финале того соревнования Энди Маррей победил Новака Джоковича

ТАСС, 23 сентября. Ракетку британского теннисиста Энди Маррея с победного для него Уимблдона 2013 года продали на аукционе за $73,2 тыс. Об этом сообщил телеканал ESPN.

В финале того соревнования Маррей обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 7:5, 6:4). Для британца это был второй из трех выигранных турниров Большого шлема и первый - в Лондоне. Позднее он выиграет Уимблдон в 2016 году.

Рекордная сумма, за которую продали теннисную ракетку, была выплачена в июне 2025 года. Тогда ракетку испанского теннисиста Рафаэля Надаля продали на аукционе за $157 тыс. Ее он использовал в финале Открытого чемпионата Франции 2017 года, переиграв швейцарца Стэна Вавринку (6:2, 6:3, 6:1).