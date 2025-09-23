23 сентября олимпийскому чемпиону по волейболу исполнилось 50 лет

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по волейболу Сергей Тетюхин ничего бы не стал менять в своей карьере. Об этом он заявил ТАСС в день своего 50-летнего юбилея.

"Я абсолютно доволен своей спортивной карьерой, в ней было много всего, - сказал Тетюхин. - Я много чего выиграл, хотя были и поражения - такая уж у нас судьба. И всегда была мотивация для возвращения после поражений. Хотя не уверен, что так бы долго выступал, если бы выиграл золото Олимпийских игр с первой попытки. Долго не мог реализовать главную мечту. Поменял бы я что-то? Нет, ничего бы менять не стал. Я счастливый человек, у меня замечательная семья, занимаюсь любимым делом, много друзей".

"Сын развивается"

Сын Тетюхина Павел также является волейболистом и выступает за "Белогорье".

"Я рад, что сын развивается с каждым годом, - отметил Тетюхин. - Мне не хочется, чтобы его карьера прошла без международных матчей, ему нужно выступать на мировой арене и соперничать с сильнейшими".

"Шипулин был отцом"

Тренер Геннадий Шипулин, с которым связаны главные успехи белгородского волейбола, стал для приехавшего в Белгород Тетюхина настоящим отцом.

"Геннадий Яковлевич фактически заменил мне отца, когда родители еще не приехали в Белгород. Я жил в общежитии, а Геннадий Яковлевич говорил со мной, присматривал за мной. Он великий человек", - отметил Тетюхин.

Тетюхин является олимпийским чемпионом, серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным обладателем Кубка мира, победителем Мировой лиги и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году он был включен международный Зал славы волейбола.