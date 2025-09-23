Спортсмен, передвигавшийся на велосипеде, был сбит проезжающим автомобилем

ПРАГА, 23 сентября. /ТАСС/. Чешский биатлонист Ян Ваня скончался от несовместимых с жизнью травм, полученных в результате ДТП. Об этом сообщает издание Blesk.

По информации источника, спортсмен, передвигавшийся на велосипеде, был сбит проезжающим автомобилем. Медики оказали первую помощь пострадавшему, также к биатлонисту вызвали вертолет. Несмотря на усилия медиков и спасателей, жизнь Вани спасти не удалось.

Спортсмену было 19 лет, он принял решение не становиться профессиональным биатлонистом и вместо этого сосредоточился на тренерской деятельности, а во время чемпионата мира 2024 года, который проходил в Чехии, занимался подготовкой трасс к соревнованиям.