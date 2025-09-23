Соглашение Дмитрия Баринова с "Локомотивом" действует до конца текущего сезона

ТАСС, 23 сентября. Информация о предложении московского "Локомотива" нового контракта футболисту Дмитрию Баринову является недостоверной. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы игрока.

Соглашение Баринова с "Локомотивом" действует до конца текущего сезона. Ранее в пресс-службе "Локомотива" заявили "Спорт-экспрессу", что клуб предложил полузащитнику новый контракт.

"Эта информация не соответствует действительности. Я сегодня встречался с руководством "Локомотива". Это была короткая встреча, мы не получили предложения по Баринову. Это вброс, который я не знаю, кто и зачем просит опубликовывать", - сказал Кузьмичев.

Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и выступает за основную команду с 2016 года. Вместе с командой футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021), а также по разу победил в чемпионате (2018) и суперкубке страны (2019).