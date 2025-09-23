Ларионова и Лукьяненко стали чемпионками мира по параплаванию

Ларионова победила на дистанции 150 м комплексным плаванием среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, Лукьяненко - на дистанции 100 м брассом среди спортсменов с нарушением зрения

ТАСС, 23 сентября. Россиянки Мира Ларионова и Дарья Лукьяненко стали победительницами чемпионата мира по параплаванию. Турнир проходит в Сингапуре.

Ларионова выиграла золото на дистанции 150 м комплексным плаванием в классе SM4 среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата. Она показала результат 2 минуты 48,48 секунды. Лукьяненко стала победительницей на дистанции 100 м брассом в классе SB11 (спортсмены с нарушением зрения) с результатом 1 минута 18,25 секунды.

В заплыве спортсменов на дистанции 100 м вольным стилем в классе S13 (спортсмены с нарушением зрения) золото выиграл Егор Щитковский (51,27 секунды), вторым стал еще один россиянин Виталий Цыбрюк (52,34).

Соревнования в Сингапуре завершатся 27 сентября.