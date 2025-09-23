Уфимский клуб получил Уайатта Калинюка и денежную компенсацию

УФА, 23 сентября. /ТАСС/. Нападающий Александр Хмелевский перешел из уфимского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" в казанский "Ак Барс". Об этом сообщает пресс-служба "Салавата Юлаева".

Игрок перешел в обмен на защитника Уайатта Калинюка и денежную компенсацию.

Хмелевскому 26 лет, он выступал за "Салават Юлаев" с 2022 года. В прошлом сезоне форвард набрал 57 (25 голов + 32 результативные передачи) очков в 68 матчах регулярного сезона и 15 (8 + 7) очков в 19 матчах плей-офф. В текущем сезоне Хмелевский в 6 играх забросил 1 шайбу и отдал 2 голевые передачи. В 2021 году в составе сборной США игрок стал бронзовым призером чемпионата мира.