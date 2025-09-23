Встреча пройдет во вторник

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 23 сентября. /ТАСС/. Российский футболист Федор Смолов вошел в стартовый состав медиаклуба "Броук Бойз" на матч четвертого раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России против саратовского "Сокола". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Встреча состоится состоится 23 сентября.

Смолову 35 лет, он является воспитанником "Сокола". В сезоне-2024/25 он вместе с "Краснодаром" впервые стал чемпионом России. По окончании сезона "Краснодар" объявил, что Смолов покинул команду. По ходу карьеры форвард также выступал за махачкалинский "Анжи", екатеринбургский "Урал", московские "Динамо" и "Локомотив", нидерландский "Фейенорд" и испанскую "Сельту". Вместе с "Локомотивом" футболист дважды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок России.

За сборную России Смолов провел 45 матчей, в которых забил 16 голов.

За "Броук Бойз" Смолов выступает со второго раунда "пути регионов", он забил по одному мячу в матчах с подмосковным "Сатурном" и курским "Авангардом".